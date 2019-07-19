Экс-звезда «Дома-2» сделала ринопластику в Турции — видео

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Пока Анастасия Лисова приходила в себя после наркоза, ее супруг кормил ее с ложечки.

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Фото, видео : Instagram @anastasiyalisova7

Бывшая участница «Дома-2» Анастасия Лисова сделала ринопластику в Турции. 29-летняя знаменитость призналась подписчикам в сети, что решилась повторно лечь под нож хирурга после неудачной операции в России.

«Уже на протяжении двух лет меня не покидала идея сделать повторно рино. Плохое дыхание, кривой нос, спинка слишком опущена, при улыбке кончик носа круглый и так далее. Потом я забеременела, кормила, заложенность была еще сильнее. Это был настоящий ппц!» — рассказывает Анастасия Лисова.

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Звезда телестройки отмечает, что на протяжении длительного времени пыталась определиться с выбором клиники. Принять решение Анастасия Лисовой помогла коллега по «Дому-2» Марина Мексика.

«Многие не хотели браться за меня, так как у меня сложная операция, надо брать реберный хрящ, наращивать нос, а это очень непросто! А кто готов меня прооперировать в Москве или в Питере, я не хотела туда, так как слишком много испорченных носов было. Я не могла рисковать, мне нужен был 100% результат! Увидев результат Мексики и ее классный новый носик после четвертой ринопластики, я решила, что поеду именно в Турцию», — признается Анастасия Лисова.

Во время пребывания бывшей участницы телестройки в клинике с ней рядом находится супруг Михаил. Пока Анастасия Лисова приходила в себя после наркоза, мужчина заботливо кормил ее с ложечки.

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