«Богатырь!»: Звезда «Дома-2» Ольга Гажиенко стала мамой во второй раз

Звезда реалити-шоу «Дом-2» Ольга Гажиенко, более известная как Агибалова, рассказала, что стала мамой во второй раз. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram. Вес мальчика составил 4278 граммов, а рост — 55 сантиметров.

«Добро пожаловать в этот мир, сыночек», — трогательно подписала фото Ольга.

Первым в комментариях Ольгу поздравил супруг Илья Гажиенко.

«Спасибо тебе, любимая, за сыночка! Это не передать словами, до сих пор не могу уснуть!» –поблагодарил он жену в соцсетях.

Instagram @olgagajienko