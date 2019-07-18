«Богатырь!»: Звезда «Дома-2» Ольга Гажиенко стала мамой во второй раз

Звезда реалити-шоу «Дом-2» Ольга Гажиенко, более известная как Агибалова, рассказала, что стала мамой во второй раз. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram. Вес мальчика составил 4278 граммов, а рост — 55 сантиметров.
«Добро пожаловать в этот мир, сыночек», — трогательно подписала фото Ольга.
Первым в комментариях Ольгу поздравил супруг Илья Гажиенко.
«Спасибо тебе, любимая, за сыночка! Это не передать словами, до сих пор не могу уснуть!» –поблагодарил он жену в соцсетях.
Поклонники с радостью присоединились к поздравлением звезды Дома-2:
«Ух ты! Какой богатырь. Оленька, поздравляю вас с пополнением»;
«Ого крепыш! Поздравляю! Ура, в мире стало на одного джентльмена больше!»
«Богатыречек-пузыречек😍, поздравляю», — написали фолловеры.
У пары уже есть шестилетний сын Кирилл, который с нетерпением ждал рождения брата.
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