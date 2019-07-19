Александр Ширвиндт отмечает 85-летний юбилей с удочкой на Валдае

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Официальные торжества в честь народного артиста РСФСР пройдут в Театре сатиры 10 октября.

Фото : Facebook @Михаил Ширвиндт

Актер, режиссер, худрук Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт в пятницу, 19 июля, отмечает 85-летний юбилей с удочкой на Валдае. Народный артист РСФСР по уже давно сложившейся традиции «переживает это безобразие» у себя на даче.

«Сейчас нахожусь на Валдае, в дожде, сижу на берегу озера и жду, когда начнут клевать подлещики. Вот и весь праздник», — цитирует Александра Ширвиндта ТАСС.

Артист не любит пышных и шумных вечеринок по поводу своего дня рождения. Именно поэтому он не смог однозначно ответить ждет ли гостей.

«Не знаю, они делают загадочные лица. Конечно, кто-то приедет, поросль семейная», — в свойственной ироничной манере рассказал Александр Ширвиндт.

Гороскоп на 19 июля: Откройтесь богатству, Львы!

По словам актера, официальные торжества по поводу его юбилея пройдут в Театре сатиры 10 октября. Одновременно с общественным днем рождения худрука будет праздноваться юбилей самого театра и 110-летие со дня рождения бывшего руководителя Валентина Плучека.

«В октябре в театре что-то юбилейное сотворим», — заключил Александр Ширвиндт.

Александр Ширвиндт родился в Москве 19 июля 1934 года. Является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Юлия Бордовских отметила 50-летие в вызывающем мини с глубоким вырезом.

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