ФСБ планирует получить право отменять зарубежные авиарейсы

ФСБ может получить право отменять зарубежные рейсы российских авиакомпаний, сообщает «Ъ». Дело в том, что Минтранс разработал новые правила допуска к международным полетам. Согласно проекту постановления, помимо дополнительно введенных полномочий ведомства, перевозчиков обяжут направлять в Росавиацию определенную информацию.

Согласно данным, которыми располагает издание, компании не смогут отправить рейс в полет, пока не сообщат о численности и национальности экипажа и пассажиров, наименовании груза, подробном графике с указанием пунктов посадок, а также расчетное время входа-выхода из воздушного пространства России и других государств.

За нарушения этих правил перевозчики могут поплатиться разрешением на международные полеты. Также проект постановления предполагает отмену рейсов по требованию ФСБ в случае несоблюдения правил безопасности. Документ уже проходит публичные обсуждения и может вступить в силу в 2020 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что все организованные российские туристы вернулись из Грузии.