Две россиянки пропали без вести в Мюнхене. Известно, что 41-летняя Мария Г. и ее 16-летняя дочь Татьяна 13 июля ушли из квартиры на Оттобруннерштрассе в магазин в районе Нойперлах. С этого момента их местонахождение не известно, мобильные телефоны отключены.

Местная полиция по данному факту возбудила уголовное дело и опубликовала фотографии пропавших женщин. Ведется розыск пропавших. К делу подключено генконсульство России в Мюнхене. Следователи не исключают, что мать и дочь могли убить.

« Все обстоятельства позволяют предполагать совершение насильственного преступления », — цитирует ТАСС представителя полиции.

Другие подробности происшествия выясняются.

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