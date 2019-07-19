Две россиянки пропали без вести в Мюнхене

, 14:31 Фото 8

Правоохранительные органы ФРГ не исключают, что их могли убить.

Фото : polizei.bayern.de

Две россиянки пропали без вести в Мюнхене. Известно, что 41-летняя Мария Г. и ее 16-летняя дочь Татьяна 13 июля ушли из квартиры на Оттобруннерштрассе в магазин в районе Нойперлах. С этого момента их местонахождение не известно, мобильные телефоны отключены.

Местная полиция по данному факту возбудила уголовное дело и опубликовала фотографии пропавших женщин. Ведется розыск пропавших. К делу подключено генконсульство России в Мюнхене. Следователи не исключают, что мать и дочь могли убить.

«Все обстоятельства позволяют предполагать совершение насильственного преступления», — цитирует ТАСС представителя полиции.

Другие подробности происшествия выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что тело звезды украинского шоу талантов обнаружили в Рейне. Поиски Аллы Клишты начались в апреле, когда она не пришла на работу.

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