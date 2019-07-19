Минтруд РФ озвучил размер пособия для безработных в России в 2020 году

Министерство труда и социальной защиты РФ приняло решение не увеличивать размер пособия по безработице в 2020 году. Согласно документу, минимальный размер выплат по-прежнему составит 1,5 тысячи рублей, а его «порог» — 8,5 тысячи рублей, пишет ФАН.

Вместе с тем в 2020 году прогнозируется увеличение в 1,6 раза среднемесячной численности зарегистрированных безработных граждан предпенсионного возраста, что связано с реализацией федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография».

Минимальный и максимальный размер пособия по безработице был повышен с 1 января 2019 года. На эти цели в 2020–2022 годах планируется выделить по 54,3 миллиарда рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минтруд намерен повысить прожиточный минимум трудоспособного населения на 4,1%.