Звезда «Дома-2» Колисниченко рассказала, какое имя выбрала для сына

Бывшая участница «Дома-2» Екатерина Колисниченко рассказала в Instagram, как выбирала имя для новорожденного сына. Блогер призналась, что перебирала множество вариантов, среди них: Савва, Лука, Петр, Федор — и долго не могла определиться.

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В конце концов, знаменитость пришла к тому, чтобы назвать своего наследника Савва, пишут Дни.ру.

«Но честно признаться, еще в роддоме я невольно пару раз назвала его Савушкой. Остальные имена как-то не зашли», — поделилась светская львица.

Теперь, дав имя своему первенцу, экс-участница «Дома-2» стала придумывать прозвища для него и, недолго думая, остановилась на том, которое сама сочинила.

«Будем называть Саввой, Савелием, Савиком, Савенком, Савушкой. Но моя любимая форма этого имени выдуманная мной же — Савеен», — поделилась своими хлопотами новоиспеченная мать.

Instagram @kolisnichenko_official