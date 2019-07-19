Модель Яна Беляева, которую обвиняли в том, что она разрушила семью Ани Лорак, улетела в путешествие по Норвегии с новым молодым человеком. С кем остался Мурат Налчаджиоглу — супруг певицы — неизвестно.
Год назад Мурата застукали в клубе в компании Яны Беляевой. После скандала Ани Лорак приняла решение расстаться с супругом. Общественность уверяла — Беляева сожительствует с экс-мужем певицы. Однако сама модель эти слухи опровергала.
«Я уже давно его знаю — года три. Видимся нечасто, в компании», — утверждала «разлучница». Об этом сообщает Starhit.
Яна Беляева опубликовала в Instagram снимок, на котором похвасталась тем, что вместе с молодым человеком улетают заграницу. Лицо избранника модель тщательно закрывает эмодзи. До сих пор не понятно — кто новая пассия «разлучницы»?
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«Можно подумать, что я набрала четыре чемодана купальников, но нет! Это все теплые вещи, мы летим в Норвегию. Казалось бы, в июле месяце логичней полететь на Миконос, но это не про нас!» — поделилась радостью Беляева.
Ани Лорак после скандального развода быстро залечила душевные раны и нашла новую любовь. Поговаривают, что у артистки роман с продюсером лейбла Black Star — Егором Глебом. Не повезло в этой истории только изменщику Мурату. Бизнесмену пришлось закрыть два ночных клуба в Киеве. Причины неудач предпринимателя не оглашаются.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что фанаты потеряли внезапно исчезнувшую Ани Лорак.