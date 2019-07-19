Модель Яна Беляева, которую обвиняли в том, что она разрушила семью Ани Лорак, улетела в путешествие по Норвегии с новым молодым человеком. С кем остался Мурат Налчаджиоглу — супруг певицы — неизвестно.

Год назад Мурата застукали в клубе в компании Яны Беляевой. После скандала Ани Лорак приняла решение расстаться с супругом. Общественность уверяла — Беляева сожительствует с экс-мужем певицы. Однако сама модель эти слухи опровергала.

«Я уже давно его знаю — года три. Видимся нечасто, в компании», — утверждала «разлучница». Об этом сообщает Starhit.

Instagram @belyaeva_inc