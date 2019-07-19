Умер известный по сериалу «Государственная граница» актер Август Милованов

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Народный артист Белоруссии скончался в Минске в возрасте 82 лет.

Фото : kupalauski.by

В Минске в пятницу, 19 июля, скончался актер Август Милованов, известный зрителям по ролям в фильмах «Бронзовая птица», «Вся королевская рать», сериалах «Государственная граница», «Каменская-2» и других. Народному артисту Белоруссии было 82 года.

«Ушел из жизни наш коллега, друг, вдохновитель, преподаватель и чрезвычайной мощи артист Август Лазаревич Милованов. Национальный академический театр имени Янки Купалы глубоко скорбит в связи с утратой выдающегося человека и выражает искренние соболезнования родным и близким», — говорится в некрологе на сайте белорусского театра, где артист служил много лет.

Сообщается, что прощание с Августом Миловановым состоится в субботу, 20 июля на главной сцене Купаловского театра. Похоронят артиста на Восточном кладбище в Минске.

Ранее 5-tv.ru сообщал о кончине советской и украинской актрисы Валентины Зимней.

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