Дальше некуда: Украинский ресторан вывесил табличку с оскорблением русскоязычных

Руководство одной из пиццерий в Черновцах на юго-западе Украины решило по-своему бороться с русскоязычными клиентами, которые «не размовляют на мове» и не говорят на английском. На входе в заведение теперь «красуется» перечеркнутое изображение свиньи в цветах флага РФ.
По словам инициаторов такой «меры», их раздражают пророссийски настроенные люди, которые принципиально не говорят ни на украинском, ни на английском, пишет Страна.ua.
16 июля 2019 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Миллионы граждан Незалежной, для которых русский родной, официально объявлены людьми второго сорта.