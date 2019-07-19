Дальше некуда: Украинский ресторан вывесил табличку с оскорблением русскоязычных

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На западе Незалежной по-своему внедряют русофобию в жизнь.

Фото : Paul Williams - Funkystock / www.globallookpress.com

Руководство одной из пиццерий в Черновцах на юго-западе Украины решило по-своему бороться с русскоязычными клиентами, которые «не размовляют на мове» и не говорят на английском. На входе в заведение теперь «красуется» перечеркнутое изображение свиньи в цветах флага РФ.

t-34-111.livejournal.com

По словам инициаторов такой «меры», их раздражают пророссийски настроенные люди, которые принципиально не говорят ни на украинском, ни на английском, пишет Страна.ua.

16 июля 2019 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Миллионы граждан Незалежной, для которых русский родной, официально объявлены людьми второго сорта.

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