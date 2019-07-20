Видео: Иномарка протаранила ограждение и рухнула в Обводный канал в Петербурге

Автомобиль BMW ближе к полуночи в пятницу, 19 июля, врезался в ограждение набережной Обводного канала и рухнул в воду. Авария произошла в районе дома № 134.

Известно, что водителю чудом удалось самостоятельно выбраться из машины. Пассажиров, по предварительным данным, в салоне не было. На месте ДТП работал подъемный кран, он извлек покореженную иномарку из водоема.

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Мужчину, находившегося за рулем BMW доставили в больницу на машине скорой помощи. Причины и обстоятельства случившегося специалисты уже устанавливают.