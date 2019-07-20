«Три дня пролетели»: Жена Мамаева заинтриговала подписчиков странным заявлением

Жена заключенного под стражу футболиста Павла Мамаева заинтриговала подписчиков в Instagram неоднозначным постом. Алана опубликовала фото, на котором запечатлены она вместе с супругом, а также Александр Кокорин с женой.

«Три дня пролетели», — подписала снимок девушка. Больше модель ничего не сообщила. И фолловеры решили, что речь, возможно, идет о свидании с мужем.

Instagram @alana_mamaeva