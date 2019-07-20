«Три дня пролетели»: Жена Мамаева заинтриговала подписчиков странным заявлением

Жена заключенного под стражу футболиста Павла Мамаева заинтриговала подписчиков в Instagram неоднозначным постом. Алана опубликовала фото, на котором запечатлены она вместе с супругом, а также Александр Кокорин с женой.
Поклонники поддержали жену футболиста и написали приободряющие комментарии:
«Скорее бы все это закончилось… желаю вам терпения»;
«Дай вам всем Бог счастья и спокойствия»;
«Желаю, чтобы ваши семьи стали еще крепче и здоровья! Скоро все закончится».
Павел Мамаев и Александр Кокорин отбывают наказание в исправительной колонии в Белгородской области за избиение нескольких человек. Драка произошла 8 октября 2018 года. Мамаев приговорен к заключению на год и пять месяцев, а Кокорин на год и шесть.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алана Мамаева рассказала о жертвах лжехирурга Алены Верди.