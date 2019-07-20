«Три дня пролетели»: Жена Мамаева заинтриговала подписчиков странным заявлением

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Алана Мамаева намекнула в Instagram на свидание с супругом.

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Фото, видео : Instagram @alana_mamaeva

Тема:
Драка Кокорина и Мамаева 295

Жена заключенного под стражу футболиста Павла Мамаева заинтриговала подписчиков в Instagram неоднозначным постом. Алана опубликовала фото, на котором запечатлены она вместе с супругом, а также Александр Кокорин с женой.

«Три дня пролетели», — подписала снимок девушка. Больше модель ничего не сообщила. И фолловеры решили, что речь, возможно, идет о свидании с мужем.

Instagram @alana_mamaeva

Поклонники поддержали жену футболиста и написали приободряющие комментарии:

«Скорее бы все это закончилось… желаю вам терпения»;

«Дай вам всем Бог счастья и спокойствия»;

«Желаю, чтобы ваши семьи стали еще крепче и здоровья! Скоро все закончится».

Павел Мамаев и Александр Кокорин отбывают наказание в исправительной колонии в Белгородской области за избиение нескольких человек. Драка произошла 8 октября 2018 года. Мамаев приговорен к заключению на год и пять месяцев, а Кокорин на год и шесть.

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