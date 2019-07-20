Ученый-фольклорист объяснила «русский бунт» в Instаgrаm Леди Гаги

Россияне и русскоязычные граждане из других государств уже несколько дней атакуют Instagram американской певицы Леди Гаги. Началось все после того, как в сети появилась информация о том, что она якобы разрушила семью голливудского актера Брэдли Купера и русской супермодели Ирины Шейк, у которых есть общая дочь.
Первое время Гаге писали нелицеприятные комментарии, называя ее разлучницей, а потом страница певицы внезапно превратилась в русский чат. Люди начали передавать приветы, обмениваться рецептами, рекламировать свои услуги и просто весело проводить время. Западная аудитория пребывает в некотором шоке от подобных русских выходок.
Антрополог, старший научный сотрудник РАНХиГС, руководитель группы «Мониторинг актуального фольклора» Александра Архипова прокомментировала взволновавший всех феномен в беседе с KP.RU.
По словам специалиста, изначально на страницу Леди Гаги пользовательницы пришли для того, чтобы поучаствовать в старинном русском обычае: шельмовании противницы, супостатки, как выражаются на Русском Севере.
В представлениях россиянок «мужик» часто оказывается существом, у которого нет своей воли. То есть его можно «увести», «подобрать». Любые действия мужчин зависят не от них, а от другой женщины (мамы, жены, разлучницы), говорит эксперт. Муж сам не может уйти от жены, его возможно только «приворожить». Явление, наблюдаемое в комментариях американской звезды, — это шельмование разлучницы и поддержка жертве.
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Также, по словам Александры Архиповой, ярко наблюдается захват чужой территории, в данном случае Instagram Леди Гаги, а стирание личных границ развязывает руки. Можно делать то, что в реальной жизни никогда не сделаешь.
После атаки «разлучницы» началось выстраивание социальных отношений: обмен рецептами, публикация объявлений о продаже вещей, обсуждение колготок — все то, что мы делаем в своем дворе, заключила специалист.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что фанаты заметили округлившийся живот Леди Гаги.