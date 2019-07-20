Ученый-фольклорист объяснила «русский бунт» в Instаgrаm Леди Гаги

Россияне и русскоязычные граждане из других государств уже несколько дней атакуют Instagram американской певицы Леди Гаги. Началось все после того, как в сети появилась информация о том, что она якобы разрушила семью голливудского актера Брэдли Купера и русской супермодели Ирины Шейк, у которых есть общая дочь.

Первое время Гаге писали нелицеприятные комментарии, называя ее разлучницей, а потом страница певицы внезапно превратилась в русский чат. Люди начали передавать приветы, обмениваться рецептами, рекламировать свои услуги и просто весело проводить время. Западная аудитория пребывает в некотором шоке от подобных русских выходок.

Instagram @ladygaga