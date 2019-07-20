«Зеленскому нужно дать шанс»: Саакашвили о том, почему снял свою партию с выборов

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Бывший губернатор Одесской области принял решение снять партию «Движение новых сил» с выборов в Верховную раду, чтобы партия «Слуга народа» смогла получить больше голосов.

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Фото, видео : Facebook @SaakashviliMikheil

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской области Украины Михаил Саакашвили снял свою партию «Движение новых сил» с выборов в Верховную раду. Политик считает, что его партия может не преодолеть пятипроцентный барьер, необходимый для попадания в парламент.

В то же время Саакашвили не хочет мешать партии действующего президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» получить необходимое для формирования Кабинета министров большинство в Раде.

«Президенту Зеленскому нужно дать шанс формировать большинство без уступок старым политикам. Поэтому каждый процент сейчас важен. И я бы не хотел, чтобы из-за наших процентов, которые все-таки нам могут не позволить пройти в Раду, „Слуга народа“ не добрал несколько процентов к возможности независимо формировать правительство», — написал бывший губернатор Одесской области на своей странице в Facebook.

В заключение лидер «Движения новых сил» призвал по спискам отдать голоса за партию Зеленского «Слуга народа».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что внеочередные выборы в Верховную Раду пройдут в воскресенье, 21 июля. Согласно результатам опроса, поддержать партию «Слуга народа» готовы 49% избирателей.

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