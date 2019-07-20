«Так бы и съел»: Звезда «Кадетства» свела фанатов с ума «аппетитными» формами

, 14:56 Фото 505

Елена Захарова опубликовала в Instagram соблазнительную фотографию в бикини, сделанную на отдыхе.

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Фото, видео : Instagram @lenazaharova57

Российская актриса театра и кино Елена Захарова, известная ролью Полины Сергеевны в сериале «Кадетство», для многих женщин является примером того, как нужно выглядеть после 40 лет. Все такая же красивая, миниатюрная, обаятельная звезда продолжает собирать восторженные взгляды поклонников не только на улицах, но и на просторах социальных сетей.

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На своей странице Instagram теледива опубликовала фотографию, от которой фанаты не могли отвести глаз. На снимке Захарова позирует посреди песчаного пляжа в одном бикини. Ровный загар, безупречная фигура, удачный ракурс — подписчики сочли, что кадр получился идеальным и оставили под публикацией артистки шквал восторженных комментариев.

Instagram @lenazaharova57

«Очень аппетитно выглядите»

«О Боже, вы сама богиня красоты, спустившаяся с небес! Солнце рядом с вами –и просто энергосберегающая лампочка!»

«Изумительная фигура»

«Так бы и съел»

«У вас красивый загар и стройная фигура. Вы просто прелесть!» — отметили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезда сериала «Кадетство» Артем Терехов согласился на публичный ДНК-тест, чтобы прекратить преследования бывшей подруги Лилии Еремеевой.

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