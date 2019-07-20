«Так бы и съел»: Звезда «Кадетства» свела фанатов с ума «аппетитными» формами

Российская актриса театра и кино Елена Захарова, известная ролью Полины Сергеевны в сериале «Кадетство», для многих женщин является примером того, как нужно выглядеть после 40 лет. Все такая же красивая, миниатюрная, обаятельная звезда продолжает собирать восторженные взгляды поклонников не только на улицах, но и на просторах социальных сетей.

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На своей странице Instagram теледива опубликовала фотографию, от которой фанаты не могли отвести глаз. На снимке Захарова позирует посреди песчаного пляжа в одном бикини. Ровный загар, безупречная фигура, удачный ракурс — подписчики сочли, что кадр получился идеальным и оставили под публикацией артистки шквал восторженных комментариев.

Instagram @lenazaharova57