Видео: Полиция в Гонконге применила перцовый газ для разгона демонстрантов

Гонконг отметил годовщину перехода из состава Британии в Китай массовыми беспорядками. Люди требуют отменить проект, который позволяет экстрадировать из мегаполиса на материковую часть скрывающихся от правосудия людей. По мнению протестующих, новый закон станет еще одним шагом к потере городом автономии.

Демонстранты перекрыли квартал, выстроили баррикады. Полицейские попытались прорваться, но получили отпор. Протестующие бросали в стражей порядка предметы с неизвестной жидкостью, в результате были госпитализированы 13 офицеров. В ответ сотрудники полиции начали орудовать дубинками и применили перцовый газ. В целях безопасности в городе закрыли две станции метро. Многотысячные протесты в Гонконге продолжаются уже несколько недель.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что более двух миллионов человек вышли на акцию протеста в Гонконге.