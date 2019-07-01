Видео: Полиция в Гонконге применила перцовый газ для разгона демонстрантов

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Демонстранты в Гонконге предпринимают попытку штурмовать комплекс Законодательного совета в районе Адмиралти.

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Фото, видео : www.globallookpress.com, YouTube @CNA, @South China Morning Post

Тема:
Протесты в Гонконге 3

Гонконг отметил годовщину перехода из состава Британии в Китай массовыми беспорядками. Люди требуют отменить проект, который позволяет экстрадировать из мегаполиса на материковую часть скрывающихся от правосудия людей. По мнению протестующих, новый закон станет еще одним шагом к потере городом автономии.

Демонстранты перекрыли квартал, выстроили баррикады. Полицейские попытались прорваться, но получили отпор. Протестующие бросали в стражей порядка предметы с неизвестной жидкостью, в результате были госпитализированы 13 офицеров. В ответ сотрудники полиции начали орудовать дубинками и применили перцовый газ. В целях безопасности в городе закрыли две станции метро. Многотысячные протесты в Гонконге продолжаются уже несколько недель.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что более двух миллионов человек вышли на акцию протеста в Гонконге.

Тема:
Протесты в Гонконге 3
17 июн
Более двух миллионов человек вышли на акцию протеста в Гонконге
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В Китае полиция разогнала протестующих против нового закона дубинками и газом

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