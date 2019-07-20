Один человек погиб, несколько ранены в результате артудара ВСУ по поселку в ЛНР

Одна женщина погибла, как минимум семь человек ранены в результате артобстрела города Первомайска в самопровозглашенной Луганской народной республике. Об этом в субботу, 20 июля, рассказали в Генеральной прокуратуре ЛНР. Отмечается, что среди пострадавших есть ребенок. Трехлетняя девочка была госпитализирована с ранением головы в реанимацию.
На своей странице в Twitter бывший представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко опубликовал кадры с последствиями удара. На записи видно, как от одного из зданий в небо поднимается столб дыма.
Сообщается, что обстрел из минометов ведется со стороны украинских силовиков. Сейчас подвергшийся атаке город частично обесточен. Обстоятельства ЧП устанавливаются.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что все выходцы из Донецкой и Луганской областей смогут получить гражданство РФ.