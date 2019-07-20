Один человек погиб, несколько ранены в результате артудара ВСУ по поселку в ЛНР

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Украинские силовики открыли огонь по жилым домам города Первомайска в субботу, 20 июля.

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Фото, видео : ТАСС / Валерий Шарифулин, Twitter @Marochko_Andrey

Тема:
Украинский кризис 69

Одна женщина погибла, как минимум семь человек ранены в результате артобстрела города Первомайска в самопровозглашенной Луганской народной республике. Об этом в субботу, 20 июля, рассказали в Генеральной прокуратуре ЛНР. Отмечается, что среди пострадавших есть ребенок. Трехлетняя девочка была госпитализирована с ранением головы в реанимацию.

На своей странице в Twitter бывший представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко опубликовал кадры с последствиями удара. На записи видно, как от одного из зданий в небо поднимается столб дыма.

Сообщается, что обстрел из минометов ведется со стороны украинских силовиков. Сейчас подвергшийся атаке город частично обесточен. Обстоятельства ЧП устанавливаются.

К слову, сейчас в Донбассе формально действует весеннее перемирие. Оно вступило в силу 8 марта, но в ту же ночь его нарушили военные ВСУ. Участникам Контактной группы на встрече в Минске 17 июля удалось договориться о новом перемирии. Режим тишины должен быть установлен с 21 июля.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что все выходцы из Донецкой и Луганской областей смогут получить гражданство РФ.

Тема:
Украинский кризис 69
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