Один человек погиб, несколько ранены в результате артудара ВСУ по поселку в ЛНР

Одна женщина погибла, как минимум семь человек ранены в результате артобстрела города Первомайска в самопровозглашенной Луганской народной республике. Об этом в субботу, 20 июля, рассказали в Генеральной прокуратуре ЛНР. Отмечается, что среди пострадавших есть ребенок. Трехлетняя девочка была госпитализирована с ранением головы в реанимацию.

На своей странице в Twitter бывший представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко опубликовал кадры с последствиями удара. На записи видно, как от одного из зданий в небо поднимается столб дыма.

Сообщается, что обстрел из минометов ведется со стороны украинских силовиков. Сейчас подвергшийся атаке город частично обесточен. Обстоятельства ЧП устанавливаются.

К слову, сейчас в Донбассе формально действует весеннее перемирие. Оно вступило в силу 8 марта, но в ту же ночь его нарушили военные ВСУ. Участникам Контактной группы на встрече в Минске 17 июля удалось договориться о новом перемирии. Режим тишины должен быть установлен с 21 июля.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что все выходцы из Донецкой и Луганской областей смогут получить гражданство РФ.