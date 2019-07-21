Группа Metallica выступит в «Лужниках» в рамках турне WorldWired

Американская рок-группа Metallica выступит в воскресенье, 21 июля, на стадионе «Лужники». Концерт в Москве состоится в рамках турне WorldWired, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании SAV Entertainment, организатора гастролей.

Metallica с программой WorldWired ездит уже второй год. Европейская часть турне открылась в мае в Лиссабоне. В Москве метал-группа последний раз выступала четыре года назад. Этот приезд станет их шестым визитом в Россию, начиная с 1991 года.

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Metallica остается группой, которая не перестает удивлять поклонников каждым концертом, а армия их фанатов с годами только растет. Согласно информации на сайте площадки, нераспроданных билетов осталось очень мало. В качестве специального гостя концерта выступит шведская хард-рок-группа Ghost и коллектив Bokassa из Норвегии, так любимый Ларсом Ульрихом.

Metallica основана в 1981 году в Лос-Анджелесе. Во главе рок-группы стояли гитарист и вокалист Джеймс Хэтфилд и барабанщик Ларс Ульрих. Сейчас это одна из самых влиятельных метал-групп мира.

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