Последние «Мстители» могут подвинуть с пьедестала «Аватар»

Фильм «Мстители: Финал» может установить новый мировой рекорд по кассовым сборам и превзойти «Аватар», который находится в лидерах на протяжении уже десяти лет.

Согласно информации The Walt Disney Company, к 20 июля «Мстители» собрали в мировом прокате 2,7892 миллиарда долларов. Чтобы обогнать «Аватар», фильму необходимо набрать еще полмиллиона долларов. Эксперты уверены, что совсем скоро это произойдет, сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на журнал Variety.

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Помимо «Мстителей», больше двух миллиардов долларов в мировом прокате набрали «Титаник», «Звездные войны: Пробуждение силы» и «Мстители: Война бесконечности».

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