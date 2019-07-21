Группа Lumen запишет саундтрек к комиксу про Бэтмена

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Музыкальный коллектив примет участие в подготовке подарочного издания серии комиксов про супергероя, которая выйдет осенью.

Фото : Кадр из х/ф "«Бэтмен: Начало» (2005 г)

Популярная уфимская рок-группа Lumen запишет компиляцию треков и песню, созданную специально для выходящего осенью комикса о Бэтмене. Об этом рассказал лидер музыкального коллектива на фестивале «Нашествие» в субботу, 20 июля.

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Исполнитель отметил, что сейчас готовится первое официальное издание серии комиксов про супергероя, посвященное одной законченной истории под названием «Металл». Вокалисты Lumen решили сотрудничать с издательством «Азбука-Аттикус», выпускающем в России комиксы о Бэтмене, и приняли участие в подготовке подарочного издания, куда будет входить компакт-диск со сборником треков, пишет News.ru.

«Мы по мотивам всей этой истории сочинили песню, для тех, кто прочитал, она будет о совершенно понятных вещах, для тех, кто не прочитает, она будет совершенно о другом. У нас получилось, рассказывая о Бэтмэне, не говорить об этом в лоб», — подчеркнул музыкант.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актер Карл Шилс, участвовавший в съемках фильма «Бэтмен: Начало» Кристофера Нолана, скончался 16 июля.

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