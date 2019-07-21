Группа Lumen запишет саундтрек к комиксу про Бэтмена

Популярная уфимская рок-группа Lumen запишет компиляцию треков и песню, созданную специально для выходящего осенью комикса о Бэтмене. Об этом рассказал лидер музыкального коллектива на фестивале «Нашествие» в субботу, 20 июля.
Гороскоп на 21 июля: Примите тьму, как свет, Рыбы!
Исполнитель отметил, что сейчас готовится первое официальное издание серии комиксов про супергероя, посвященное одной законченной истории под названием «Металл». Вокалисты Lumen решили сотрудничать с издательством «Азбука-Аттикус», выпускающем в России комиксы о Бэтмене, и приняли участие в подготовке подарочного издания, куда будет входить компакт-диск со сборником треков, пишет News.ru.
«
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актер Карл Шилс, участвовавший в съемках фильма «Бэтмен: Начало» Кристофера Нолана, скончался 16 июля.