Группа Lumen запишет саундтрек к комиксу про Бэтмена

Популярная уфимская рок-группа Lumen запишет компиляцию треков и песню, созданную специально для выходящего осенью комикса о Бэтмене. Об этом рассказал лидер музыкального коллектива на фестивале «Нашествие» в субботу, 20 июля.

Гороскоп на 21 июля: Примите тьму, как свет, Рыбы!

Исполнитель отметил, что сейчас готовится первое официальное издание серии комиксов про супергероя, посвященное одной законченной истории под названием «Металл». Вокалисты Lumen решили сотрудничать с издательством «Азбука-Аттикус», выпускающем в России комиксы о Бэтмене, и приняли участие в подготовке подарочного издания, куда будет входить компакт-диск со сборником треков, пишет News.ru.

« Мы по мотивам всей этой истории сочинили песню, для тех, кто прочитал, она будет о совершенно понятных вещах, для тех, кто не прочитает, она будет совершенно о другом. У нас получилось, рассказывая о Бэтмэне, не говорить об этом в лоб », — подчеркнул музыкант.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актер Карл Шилс, участвовавший в съемках фильма «Бэтмен: Начало» Кристофера Нолана, скончался 16 июля.