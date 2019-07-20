Алла Пугачева обзавелась собственным жильем в Юрмале

, 21:57 Фото 87

Как выяснили журналисты, квартира Примадонны находится в элитном малоэтажном жилом комплексе почти на берегу моря.

Фото : ТАСС / Сергей Фадеичев

Алла Пугачева, которая, как известно, любит проводить с семьей время в Юрмале и каждый год арендует виллу неподалеку от дома Лаймы Вайкуле, решила обзавестись собственной недвижимостью на Рижском взморье.

city24.lv

«Аргументы недели» утверждают, что из достоверных источников им стало известно о покупке Примадонной апартаментов в элитном «домике» в центре Юрмалы. Как выяснило издание, жилье находится на проспекте Дзинтари, 28. Недвижимость там оценивается не меньше чем в 400 тысяч евро, а площадь квартир начинается от 100 квадратных метров.

city24.lv

Судя по информации на сайте недвижимости city24.lv, по этому адресу располагается Park Residences — жилой комплекс, застроенный трех-четырехэтажными домами, окруженный густым парком. Он находится практически у самого пляжа.

Издание также отмечает, что для получения вида на жительство в Латвии достаточно приобрести в стране недвижимость всего за 250 тысяч евро.

city24.lv

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на музыкальном фестивале в Юрмале Пугачева и Галкин демонстративно проигнорировали вопросы журналистов о детях.

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