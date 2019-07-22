«Архитектура просто прекрасна»: Кристина Агилера в восторге от Санкт-Петербурга

Поп-исполнительница Кристина Агилера, приехавшая в Санкт-Петербург на гастроли, восхитилась красотой Северной столицы. Об этом голливудская звезда рассказала своим подписчикам в Twitter.
Поп-икона написала, что «счастлива быть здесь» и в восторге от архитектуры города. В подтверждение своих слов Агилера выложила несколько фотографий с видами на канал Грибоедова, Спас на Крови и Казанский собор.
Купер, Гага, Шейк: как на слухи о «любовном треугольнике» реагируют их родители?
Кристина Агилера обладательница шести премий «Грэмми». За свою карьеру она продала более 43 копий своих альбомов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Агилера инкогнито спела в нью-йоркском метро.