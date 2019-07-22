«Архитектура просто прекрасна»: Кристина Агилера в восторге от Санкт-Петербурга

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Агилера выложила в социальной сети кадры, сделанные в Северной столице, где 21 июля прошел ее концерт.

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Фото, видео : Twitter @xtina

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Кристина Агилера 3

Поп-исполнительница Кристина Агилера, приехавшая в Санкт-Петербург на гастроли, восхитилась красотой Северной столицы. Об этом голливудская звезда рассказала своим подписчикам в Twitter.

Поп-икона написала, что «счастлива быть здесь» и в восторге от архитектуры города. В подтверждение своих слов Агилера выложила несколько фотографий с видами на канал Грибоедова, Спас на Крови и Казанский собор.

Twitter @Christina Aguilera
 
Вечером 21 июля певица порадовала петербуржцев своим концертом в Ледовом дворце. Как сообщает пресс-служба корпорации PMI, это первое выступление Агилеры в городе на Неве, которое проходит в рамках ее европейского тура The X Tour.

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Кристина Агилера обладательница шести премий «Грэмми». За свою карьеру она продала более 43 копий своих альбомов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Агилера инкогнито спела в нью-йоркском метро.

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