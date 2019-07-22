«Нас обеих забыли»: Шерон Стоун после инсульта сравнила себя с принцессой Дианой

Голливудская актриса Шерон Стоун призналась, что чувствовала себя «забытой» после перенесенного инсульта. По ее словам, из-за болезни она потеряла все, что имела и оказалась никому не нужна. 61-летней звезда сравнила свою ситуацию с жизнью принцессы Дианы, трагически погибшей в автокатастрофе, пишет Starhit.

«Я потеряла все, что имела: бизнес, карьеру. Я была самой востребованной кинозвездой, пока не случился инсульт. Это было, как у принцессы Дианы. Она была знаменитой, а потом умерла. После инсульта я чувствовала себя так же: нас обеих забыли» , - признала Стоун.

Актриса поведала, что ее мучили жуткие головные боли, однако медики не смогли оперативно поставить диагноз и не заметили лопнувшего сосуда во время обследования. Обнаружить кровоизлияние доктора смогли только через девять дней. К тому моменту у Шерон Стоун уже стало неметь лицо, и она оказалась на грани жизни и смерти. В результате этого у звезды был поврежден нерв, связанный со слухом и зрением.

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Ходить, разговаривать, писать – всему этому актрисе пришлось учиться заново после перенесенного потрясения. На восстановление ушло целых семь лет, но, по словам, Стоун, проблемы со здоровьем она испытывает до сих пор.

Ранее 5-рассказывал, что Мерлин Менсон и Шерон Стоун появятся во втором сезоне «Молодого папы».