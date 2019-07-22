В звезде сериала «Дурнушка» — актрисе Америке Феррере — сейчас очень трудно распознать ту самую Бетти Суарес, которую когда-то играла Феррера. За девять лет с момента окончания съемок артистка изменилась буквально до неузнаваемости. Под последними фотографиями в Instagram ее называют «красоткой» и «моделью». И для того есть причины — брекеты и очки сняты, вместо странных сарафанов актриса носит только женственные наряды, волосы уложены в красивую прическу.

Сегодня Америке Феррере 35 лет, она активно снимается в кино и сериалах, работая на одной площадке с мэтрами. Но, разумеется, началось все именно с той самой «Дурнушки», которая впоследствии принесла артистке мировую известность. В личной жизни у Ферреры тоже все сложилось. В 2011 году она вышла замуж за коллегу Райана Пирса Уильямса, недавно у супругов родился сын.

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