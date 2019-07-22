«Модель!» Как изменилась звезда сериала «Дурнушка» — фото

, 7:02 Фото 219

Актриса Америка Феррера в свои 35 лет и близко не напоминает Бетти Суарес, роль которой принесла ей мировую известность.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @americaferrera

В звезде сериала «Дурнушка» — актрисе Америке Феррере — сейчас очень трудно распознать ту самую Бетти Суарес, которую когда-то играла Феррера. За девять лет с момента окончания съемок артистка изменилась буквально до неузнаваемости. Под последними фотографиями в Instagram ее называют «красоткой» и «моделью». И для того есть причины — брекеты и очки сняты, вместо странных сарафанов актриса носит только женственные наряды, волосы уложены в красивую прическу.

Сегодня Америке Феррере 35 лет, она активно снимается в кино и сериалах, работая на одной площадке с мэтрами. Но, разумеется, началось все именно с той самой «Дурнушки», которая впоследствии принесла артистке мировую известность. В личной жизни у Ферреры тоже все сложилось. В 2011 году она вышла замуж за коллегу Райана Пирса Уильямса, недавно у супругов родился сын.

Гороскоп на 22 июля: Раки, хватит перетягивать канат!

Ранее 5-tv.ru сообщал о подобном перевоплощении звезды сериала «Папины дочки» Елизаветы Арзамасовой.

Читайте также

+15° Днём +25°
Ночью +13°
62.87
0.04 70.79
0.18
Гороскоп на 22 июля: Раки, хватит перетягивать канат!

Последние новости

7:56
Правила провоза фруктов и цветов в багаже изменятся в России
7:49
Поклонники Жанны Фриске опубликовали редкое фото беременной певицы
7:41
Российские продукты планируют обогатить панцирем саранчи — видео
7:34
«Как ангелочки»: Ким Кардашьян сняла на фото спящих сыновей — фото
7:28
Слезоточивый газ и резиновые пули: как в Гонконге разгоняли протестующих
7:18
«Нас обеих забыли»: Шерон Стоун после инсульта сравнила себя с принцессой Дианой

Сейчас читают

Гороскоп на 22 июля: Раки, хватит перетягивать канат!
Фото: Алла Пугачева покорила поклонников стройной фигурой
С легендой по Пятигорску: Екатерина Шпица прогулялась с Пьером Ришаром — фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги