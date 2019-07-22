Прохор Шаляпин опубликовал интимное фото с Копенкиной из ванной

Российский певец Прохор Шаляпин удивил поклонников. Новый пост в Instagram музыкант посвятил бывшей супруге — Ларисе Копенкиной. В воскресенье, 21 июля, у бизнесвумен был день рождения, и в честь этого события артист оставил на своей странице в соцсети теплые пожелания.

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« Лара, дорогая! С днем рождения тебя, радуй нас своей неуемной, светлой энергетикой еще долгие десятилетия! Пусть огонь в твоих глазах не гаснет еще 100 лет! Хулигань и веселись, как ты умеешь, оставайся примером жизнелюбия не только для скучных ровесниц, но и для других поколений!» — написал Шаляпин.

Instagram @shalyapin_official

Свою публикацию певец сопроводил совместным снимком с Копенкиной, причем довольно интимным. На фото исполнитель вместе со своей бывшей возлюбленной запечатлен в ванной без одежды.

Пост музыканта вызвал негодование у его подписчиков. Ни для кого не секрет, что он сейчас состоит в отношениях с бывшей женой актера Армена Джигарханяна Цымбалюк-Романовской, поэтому фанаты сочли, что выкладывать такие откровенные фотографии с бывшей избранницей со стороны Шаляпина было непредусмотрительно.

Поклонницы признались, что если бы сами находились на месте дамы сердца артиста, то непременно обиделись бы на то, что он оставляет такие трогательные послания для Копенкиной, да и к тому же прилагает к ним такие пикантные кадры.

«Это что, единственное фото с Ларисой? Если бы мой парень выложил такое фото с бывшей я бы очень обиделась. Виталина молчит, да?»

«Чистое порно».

«Была о Прохоре лучшего мнения».

«Думаю, для вашей нынешней девушки будет неприятно такое поздравление бывшей» , — возмутились фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Прохор Шаляпин отказался признавать ребенка Татьяны Гудзевой без ДНК-теста.