Прохор Шаляпин отказался признавать ребенка Татьяны Гудзевой без ДНК-теста

Бывшая возлюбленная Прохора Шаляпина Татьяна Гудзева недавно стала мамой. Сообщить об этом радостном событии она решила спустя некоторое время в Instagram. Подписчики поздравили ее с пополнением, однако Прохор Шаляпин отказался признавать малыша без теста на отцовство, сообщает Teleprogramma.pro.

До встречи с Виталиной Цымбалюк-Романовской певец крутил роман с Татьяной Гудзевой. Позже девушка заявила, что беременна от артиста. Однако Прохор принимать ребенка не желает. В одном из интервью он заявил, что признает сына только в том случае, если будет проведена экспертиза ДНК и она покажет генетическое родство.

«Если это действительно мой сын и Татьяна готова пройти тест ДНК, то малышу я буду помогать и поддерживать. Но только в случае прохождения теста», — заявил Шаляпин.

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Родственники Шаляпина также не принимают малыша. Мама артиста уверена, что Татьяна Гудзева просто жаждет славы и денег и не понимает, почему сын должен тратить деньги на ребенка бывшей пассии.

К слову, Прохор Шаляпин уже давно известен своими «похождениями». Сначала он женился на возрастной бизнесвумен Ларисе Копенкиной, но брак долго не продержался, потом певец завел роман с моделью Анной Калашниковой. Сейчас Прохор встречается с бывшей женой Армена Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пожилая экс-супруга Прохора Шаляпина показала ножки в коротких шортах.