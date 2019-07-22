Опубликована «шпаргалка» Metallica с текстом песни Цоя для концерта в «Лужниках»

, 11:10 Видео 282

Во время концерта в Москве в рамках тура WorldWiredTour легендарная группа исполнила на русском языке композицию «Группа крови».

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Фото, видео : ВКонтакте @Иван Кириченко, © РИА Новости / Владимир Астапкович

В сети появилось фото «шпаргалки» группы Metallica с текстом песни Виктора Цоя «Группа крови», которую музыкальный коллектив, вероятно, подготовил для концерта в «Лужниках» в Москве. Для удобства исполнения группа сделала транслитерацию текста, то есть записала русский английскими буквами. «Шпаргалка» была опубликована на официальной странице Facebook RT.

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Выступление американской группы Metallica в российской столице состоялось в воскресенье, 21 июля, в рамках тура WorldWiredTour. Во время концерта коллектив поразил своих поклонников, исполнив композицию Виктора Цоя «Группа крови». Неожиданный номер музыкантов фанаты встретили бурными овациями и начали подпевать.

RT
 
Ранее 5-tv.ru сообщал, что что Metallica стала лауреатом «Нобелевской премии по музыке».

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