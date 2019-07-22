Опубликована «шпаргалка» Metallica с текстом песни Цоя для концерта в «Лужниках»

В сети появилось фото «шпаргалки» группы Metallica с текстом песни Виктора Цоя «Группа крови», которую музыкальный коллектив, вероятно, подготовил для концерта в «Лужниках» в Москве. Для удобства исполнения группа сделала транслитерацию текста, то есть записала русский английскими буквами. «Шпаргалка» была опубликована на официальной странице Facebook RT.

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Выступление американской группы Metallica в российской столице состоялось в воскресенье, 21 июля, в рамках тура WorldWiredTour. Во время концерта коллектив поразил своих поклонников, исполнив композицию Виктора Цоя «Группа крови». Неожиданный номер музыкантов фанаты встретили бурными овациями и начали подпевать.

RT