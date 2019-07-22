Директора петербургской компании обокрали на 2,6 миллиона рублей

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Неизвестные проникли в загородный дом бизнеследи и похитили содержимое сейфа.

Фото : 5-tv.ru

Директор торговой компании в Санкт-Петербурге стала жертвой воров-домушников.

Женщина заявила, что неизвестные проникли в ее дом в поселке Северный в ее отсутствие (с 14 по 20 июля) и похитили содержимое оружейного сейфа. Как стало известно 5-tv.ru, добычей злоумышленников стали два травматических пистолета, планшетный компьютер, золотая цепочка с крестом и золотые часы Сartier. Сумму ущерба пострадавшая оценила в 2,63 миллиона рублей.

В полиции уточнили, что дом жертвы был оборудован сигнализацией, однако преступники смогли ее отключить. Видеонаблюдение на территории отсутствует.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как обокрали звезду сериала «Сладкая жизнь» Марию Шумакову.

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