Директора петербургской компании обокрали на 2,6 миллиона рублей

Директор торговой компании в Санкт-Петербурге стала жертвой воров-домушников.

Женщина заявила, что неизвестные проникли в ее дом в поселке Северный в ее отсутствие (с 14 по 20 июля) и похитили содержимое оружейного сейфа. Как стало известно 5-tv.ru, добычей злоумышленников стали два травматических пистолета, планшетный компьютер, золотая цепочка с крестом и золотые часы Сartier. Сумму ущерба пострадавшая оценила в 2,63 миллиона рублей.

В полиции уточнили, что дом жертвы был оборудован сигнализацией, однако преступники смогли ее отключить. Видеонаблюдение на территории отсутствует.

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