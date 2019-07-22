«Крышесносный концерт»: Брежнева отожгла в Петербурге и покаталась на кораблике

Вера Брежнева в воскресенье, 21 июля, выступила в Санкт-Петербурге на фестивале «Крыша», а потом покаталась на кораблике по рекам и каналам города. Отчет о дне, проведенном в Северной столице, певица опубликовала в своем Instagram.

«Вчера был действительно крышесносный концерт. Это невозможно передать словами, фото и видео. Там нужно было просто быть. Мы были. Спасибо Санкт-Петербург, фестиваль „Крыша“ и моя супер-команда», — написала Брежнева.

Instagram @ververa

Поклонники в комментариях благодарят артистку за впечатляющее выступление.

«Вера, концерт был шикарный! Твоя энергия, голос и песни, позитивные эмоции, все было круто!»

«Питер стал еще прекрасней после тебя!»

«Концерт был просто огонь! Спасибо большое за отличный вечер! Парень в синем пиджаке».

«Вера, благодарю от всего сердца за ваше творчество, за тот импульс, который вы присылаете в этот мир. Благодарю вас за каждое сердце, которое проснулось под „Доброе утро, мои родные люди“, и за тех, кто открыл свою душу под „Люди, любите друг друга“. Вера, я вчера ощущала вас, и действительно, вибрации и сияние этого вечера могли бы осветить весь Питер, это правда. Искренне люблю вас и восхищаюсь».

«Солнечная Вера».

«Моя Дьяволица!»

«Крышу ставлю на место», — пишут фанаты.

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