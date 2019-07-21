Вера Брежнева завлекает на свои концерты соблазнительными фото

Вера Брежнева поделилась с подписчиками новым фото в Instagram. В публикации певица сообщила о своем выступлении 21 июля на крыше в Санкт-Петербурге. При этом на снимке звезда сексуально позирует в коротком облегающем топе, украшенном стразами.

«Сегодня в Санкт Петербурге на крыше у нас будет особенный концерт. Знаю, что едут люди из разных городов. Я в предвкушении и в ожидании вечера», — сообщила фанатам артистка.

Instagram @ververa