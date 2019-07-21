Вера Брежнева завлекает на свои концерты соблазнительными фото

, 16:41 Фото 82

Певица пригласила петербуржцев на выступление на крыше весьма необычным способом.

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Фото, видео : Instagram @ververa

Вера Брежнева поделилась с подписчиками новым фото в Instagram. В публикации певица сообщила о своем выступлении 21 июля на крыше в Санкт-Петербурге. При этом на снимке звезда сексуально позирует в коротком облегающем топе, украшенном стразами.

«Сегодня в Санкт Петербурге на крыше у нас будет особенный концерт. Знаю, что едут люди из разных городов. Я в предвкушении и в ожидании вечера», — сообщила фанатам артистка.

Instagram @ververa

Поклонники пришли в восторг от соблазнительного снимка Веры Брежневой.

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Музыкальный фестиваль Roof Fest собирает под своими знаменами звезд отечественного шоубизнеса, исполняющих песни в разных жанрах. Все выступления проходят на крышах Москвы и Северной столицы. До Брежневой на необычной сцене выступили Рита Дакота и Владимир Пресняков. Скоро 25 июля на высоте окажется Леонид Агутин.

Вера Брежнева серьезно отнеслась к концерту в Санкт-Петербурге и похвасталась идеальной формой. 37-летняя знаменитость не побоялась выложить откровенное фото в черном бикини, сопроводив его двумя хештегами — цитатами из песни Филиппа Киркорова — «стеснение пропало», «градус повышен».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вера Брежнева растрогала фанатов семейным видео.

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