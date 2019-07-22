«Волшебная гора»: соцсети покорило видео «сползающих» с Эльбруса облаков

, 14:03 Видео 17

Ролик о необычном явлении набирает популярность в сети.

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Фото, видео : Instagram @ru_elbrus, www.globallookpress.com/ © MOD Russia

В социальных сетях активно обсуждают видео с необычным природным явлением — с горы Эльбрус «стекают» облака. Ролик появился на странице в Instagram, посвященной восхождениям на знаменитую гору.

В кадре запечатлены заснеженные вершины, между которыми медленно плывут облака — они передвигаются вдоль склона так, что создается впечатление, словно облака сползают с гор.

«Как спецэффекты в кино! Волшебная гора!»

«Шикарное зрелище!»

«Величие создателя! И красота создания!» — восхищаются в комментариях пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о дате еще одного необычного явления — появления «кровавой» Луны в России.

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