«Волшебная гора»: соцсети покорило видео «сползающих» с Эльбруса облаков

В социальных сетях активно обсуждают видео с необычным природным явлением — с горы Эльбрус «стекают» облака. Ролик появился на странице в Instagram, посвященной восхождениям на знаменитую гору.

В кадре запечатлены заснеженные вершины, между которыми медленно плывут облака — они передвигаются вдоль склона так, что создается впечатление, словно облака сползают с гор.

«Как спецэффекты в кино! Волшебная гора!»

«Шикарное зрелище!»

«Величие создателя! И красота создания!» — восхищаются в комментариях пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о дате еще одного необычного явления — появления «кровавой» Луны в России.