Режим ЧС введен в четырех районах Оренбургской области

, 20:36 Эфирная новость 53

Причиной стали природные пожары, которые уже вплотную приближаются к населенным пунктам.

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Фото, видео : 5-tv.ru

В Оренбургской области сразу в четырех районах введен режим чрезвычайной ситуации. Причиной стали природные пожары, которые охватили регион.

Только в одном Новоорском районе огнем уничтожено более 50-ти тысяч гектаров степи. Наиболее сложная ситуация у села Акжарское. Там при тушении пожара погиб один из спасателей.

Из-за сильного ветра пламя стремительно приближается к населенному пункту, где проживают около 400 человек. Людей готовят к эвакуации. На помощь МЧС пришли военные. В тушении задействована авиация. За сутки совершено семь вылетов, на очаги сброшено 300 тонн воды.

Основная причина масштабного природного пожара - сухая и жаркая погода. Сейчас в регионе столбик термометра поднимается до отметки 32 градусов тепла.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что площадь природных пожаров в Красноярском крае за сутки увеличилась в полтора раза.

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Режим ЧС введен в четырех районах Оренбургской области

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