«Репутация у ней, побойтесь бога»: Шнуров ответил Собчак в словесном поединке

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров принял вызов ведущей Ксении Собчак и ответил на колкости светской львицы отдельным стихотворением. В отличие от своей соперницы в словесной баталии, музыкант не стал выжидать несколько дней прежде, чем прокомментировать обвинения, а разместил соответствующий пост в Instagram через несколько часов после публикации теледивы.
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Исполнитель нашел, что ответить на оскорбления знаменитости и посредством рифм высмеял очередную провокацию Собчак, которая не смогла промолчать, услышав шутку артиста о Константине Богомолове. В своем небольшом литературном произведении, подобно ведущей, Шнуров использовал факты из личной жизни звезды для аргументации собственной позиции.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ксения Собчак вызвала Шнурова на словесную дуэль после его слов о том, что все рифмы, сочиненные якобы самой ведущей, на самом деле принадлежат режиссеру Константину Богомолову.