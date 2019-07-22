«Репутация у ней, побойтесь бога»: Шнуров ответил Собчак в словесном поединке

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров принял вызов ведущей Ксении Собчак и ответил на колкости светской львицы отдельным стихотворением. В отличие от своей соперницы в словесной баталии, музыкант не стал выжидать несколько дней прежде, чем прокомментировать обвинения, а разместил соответствующий пост в Instagram через несколько часов после публикации теледивы.

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Исполнитель нашел, что ответить на оскорбления знаменитости и посредством рифм высмеял очередную провокацию Собчак, которая не смогла промолчать, услышав шутку артиста о Константине Богомолове. В своем небольшом литературном произведении, подобно ведущей, Шнуров использовал факты из личной жизни звезды для аргументации собственной позиции.

«Честная, спросите у Максима.

Репутация у ней, побойтесь бога,

Все предъявы ваши вышли мимо,

И не трогают ее даже немного.

Что на дома-два жила, так враки это.

Все на людях и всегда же при параде» , — иронично заметил Сергей.

Instagram @shnurovs

Он не стал уступать в остроумии своей сопернице в стихотворном баттле и язвительно ответил на слова Собчак, которая клялась «лабутенами и отчизной», отстаивая свою правоту.