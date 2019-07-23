«Я очень люблю своего сына»: Мать о ребенке, которого держали на цепи

Мать 10-летнего мальчика, которого родной отец держал на цепи в сарае, якобы наказывая за проступки, в беседе с РЕН ТВ заявила, что сильно переживает за дальнейшую судьбу ребенка. По словам Виктории, она не хочет, чтобы он проживал с «отцом-тираном» и, несмотря на то, что бывший муж лишил ее родительских прав, намерена бороться за сына.

«Я сейчас очень переживаю за его судьбу. Хочу, чтобы он был со мной, а не с таким тираном-папой, с которым был. Мальчику сейчас очень тяжело, особенно морально. Я сейчас за него очень переживаю, что его это коснется в будущей жизни, такое отношение отца к своей кровиночке. Я очень люблю своего сына Тихона. Я за него боролась очень долго и ничего не получилось, никто мне не помог тогда, когда суды были», — сказала Виктория.

Женщина выразила уверенность, что теперь у нее появился шанс вернуть ребенка, так как во время разбирательств всем было «чихать» на происходящее. Сейчас она готова окружить его заботой и лаской.

«А теперь у меня появился шанс, что люди, которые были задействованы тогда в этом деле, всем было чихать на то, что происходило. Все понимали, но ничего не делали для благополучия этого ребеночка и для меня, потому что меня все не воспринимали — органы, люди какие-то тоже. Это, можно сказать, поиграли и выбросили. Это как так можно обращаться?! Это же человечек живой! Наивный, милый и никому зла он не сделал в жизни еще. И, надеюсь, что не сделает. Не пойдет по стопам отца. Но я все сделаю, чтобы сберечь его от этого, как мать. Дам ему всю любовь свою, заботу и ласку», — поделилась размышлениями Виктория.

По словам матери мальчика, ребенок опасается, что вновь попадет к отцу.

«Сейчас разговариваю со своим сыном. Он сейчас очень переживает, что попадет опять к папе, но я все сделаю, чтобы этого не было. И, надеюсь, что мне все органы власти, которые должны быть задействованы в этом деле, мне помогут, чтобы и он (отец мальчика — Прим.ред.) получил наказание за то, что вытворял», — заключила Виктория.

Ранее 5-tv.ru опубликовал эксклюзивные фото спасения мальчика, которого отец держал на цепи.