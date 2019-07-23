Супруга шоумена Александра Реввы Анжелика в своем аккаунте в Instagram поделилась с подписчиками откровенным фото. На снимке 36-летняя жена «Артура Пирожкова» позирует топлес. Публикацию Анжелика Ревва сопроводила несколькими хештегами — «неспокойнойночи» и «этоприказ».
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Подписчики супруги шоумена подметили, что Анжелика — очень красивая и нежная девушка, а фото — радует взгляд. Нашлись и те, кто сравнил жену Александра Реввы с Софи Лорен.
«Радует взгляд! Вы очаровательны!»
«Софи Лорен»
«Настоящая женщина! Во всех смыслах!»
«Полегче, детка!» — пишут пользователи на странице Анжелики Ревва.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что младшая дочь Реввы совсем не похожа на отца.