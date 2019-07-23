«Полегче, детка!» Жена Александра Реввы позирует топлес — фото

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Анжелика Ревва поделилась с подписчиками откровенным снимком.

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Фото, видео : Instagram @angelikarevva

Супруга шоумена Александра Реввы Анжелика в своем аккаунте в Instagram поделилась с подписчиками откровенным фото. На снимке 36-летняя жена «Артура Пирожкова» позирует топлес. Публикацию Анжелика Ревва сопроводила несколькими хештегами — «неспокойнойночи» и «этоприказ».

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Подписчики супруги шоумена подметили, что Анжелика — очень красивая и нежная девушка, а фото — радует взгляд. Нашлись и те, кто сравнил жену Александра Реввы с Софи Лорен.

Instagram @angelikarevva

«Радует взгляд! Вы очаровательны!»

«Софи Лорен»

«Настоящая женщина! Во всех смыслах!»

«Полегче, детка!» — пишут пользователи на странице Анжелики Ревва.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что младшая дочь Реввы совсем не похожа на отца.

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