Видео: Кристина Агилера упала на сцене во время концерта в Петербурге

Момент падения Кристины Агилеры во время ее выступления в Петербурге попал на видео. Неприятный инцидент произошел в самом начале ее концерта. Поп-звезда спускалась по лестнице и неожиданно упала, видимо случайно споткнувшись. Однако, не прошло и доли секунды, как американская дива вновь оказалась на ногах — ее вовремя успели подхватить танцоры. Судя по всему, инцидент не имел последствий, так как Агилера не прервала своего выступления.

Гороскоп на 23 июля: Тельцы, время переписать историю

Американская певица посетила Санкт-Петербург в рамках своего мирового турне The X Tour 21 июля. Во время концерта в Ледовом она исполнила свои главные хиты за 20-летнюю карьеру. Агилера спела 23 композиции и сменила десяток костюмов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кристину Агилеру восхитила архитектура города на Неве и она написала в социальных сетях, что «счастлива находиться здесь».