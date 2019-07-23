Видео: Кристина Агилера упала на сцене во время концерта в Петербурге

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Неприятный инцидент с американской поп-дивой произошел во время ее выступления в Ледовом дворце 21 июля.

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Фото, видео : Instagram @xtina, ВКонтакте @leonid_balashov

Тема:
Кристина Агилера 4

Момент падения Кристины Агилеры во время ее выступления в Петербурге попал на видео. Неприятный инцидент произошел в самом начале ее концерта. Поп-звезда спускалась по лестнице и неожиданно упала, видимо случайно споткнувшись. Однако, не прошло и доли секунды, как американская дива вновь оказалась на ногах — ее вовремя успели подхватить танцоры. Судя по всему, инцидент не имел последствий, так как Агилера не прервала своего выступления.

Гороскоп на 23 июля: Тельцы, время переписать историю

Американская певица посетила Санкт-Петербург в рамках своего мирового турне The X Tour 21 июля. Во время концерта в Ледовом она исполнила свои главные хиты за 20-летнюю карьеру. Агилера спела 23 композиции и сменила десяток костюмов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кристину Агилеру восхитила архитектура города на Неве и она написала в социальных сетях, что «счастлива находиться здесь».

Тема:
Кристина Агилера 4
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Гороскоп на 23 июля: Тельцы, время переписать историю

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