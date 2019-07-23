Лесные пожары в Красноярском крае: горит около 700 тысяч гектаров

Катастрофическая ситуация в Красноярском крае. За сутки площадь лесных пожаров увеличилась в полтора раза.

Сейчас огнем охвачено около 700 тысяч гектаров. Зафиксировано более сотни крупных очагов возгорания. Многие из них в труднодоступных местах.

Оперативно добраться туда спасателям пока не удается. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации. Дым от лесных пожаров уже достиг Омской области.

Причины возгорания — небывалая жара, сильный ветер и так называемые «сухие» грозы».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что площадь лесных пожаров в Красноярском крае за сутки увеличилась в полтора раза.