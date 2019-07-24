Из рая в ад: как атоллы Маршалловых островов стали ядерным могильником США

Страшное превращение из рая в ад: ученые назвали место на земле, которое по уровню радиации превосходит Чернобыль и Фукусиму.

Это аттоллы Маршалловых островов. Около 60 лет назад эти места подверглись издевательствам американцев.

Тогда, в середине 40-х, пепел покрыл острова трехсантиметровым слоем. Дальше ветер разнес его по всей прибрежной зоне. Огромным памятником американскому цинизму местные жители называют саркофаг, что возвышается на острове Бикини. И сегодня он представляет собой — еще одну смертельную опасность.

Пентагон проводил там испытания наземных, воздушных и подводных испытаний ядерного оружия, включая водородную бомбу «Браво», самую мощную из когда-либо взорванных в мире. О жутком наследии США — Кристина Фёдорова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что России известны места размещения ядерных бомб США.