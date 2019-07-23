Юлия Снигирь призналась в старых комплексах

Юлия Снигирь призналась поклонникам, что долгое время считала себя лишенной то красоты, то ума. Откровение артистки появилось на ее странице в Instagram.

«Мне 36. Первые 18 лет я считала себя некрасивой, вторые 18 — глупой. По логике некоторых, я должна была ненавидеть сначала красивых женщин, а потом — умных», — написала актриса.

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Instagram @yuliasnigir

Снигирь подчеркнула, что она с такой позицией не согласна, поскольку считает, что нужно восхищаться теми, кто этого достоин. К публикации Юлия прикрепила свою фотографию и снимки известных женщин, которые вызывают у нее восхищение. Поклонники отметили, что сама артистка ничуть не уступает своим кумирам.

«Юлия, вы безумно красивая женщина!»

«Юлия, я восхищаюсь вашей красотой и талантом!»

«Очень зря вы считали себя первые 18 лет некрасивой, вторые — глупой. Я не вижу ни там правды, ни тут», — заверили Снигирь подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Юлия Снигирь предстала перед подписчиками топлесс.