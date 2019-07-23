«Максимально прекрасная»: обнаженное плечо Нюши раззадорило фанатов

, 16:06 Фото 285

Певице оказалось достаточно всего лишь приспустить курточку с плеча, чтобы получить десятки тысяч лайков.

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Фото, видео : Instagram @nyusha_nyusha

Певица Нюша совсем недавно стала мамой — ее маленькой дочке еще не исполнилось даже года. Однако молодая мама не намерена долго сидеть в декрете — Нюша продолжает гастролировать, снимать клипы и принимать участие в фотосессиях. Снимками с одного из последних проектов звезда и поделилась с подписчиками в Instagram.

Instagram @nyusha_nyusha

На фото Нюша позирует в джинсовой куртке. Певица кокетливо обнажила плечо и видно, что под одеждой нет бюстгальтера. Поклонники от такого кадра пришли в восторг.

«Максимально прекрасная молодая мамочка!»

«Львица!»

«Богиня!» — едва ли не хором восклицают поклонники.

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Ранее 5-tv.ru писал о том, что Нюша впервые показала своему дедушке SnapChat. Трогательное видео знакомства мужчины с приложением умилило всех без исключения поклонников певицы.

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