«Прохор уехал»: Поклонников волнует одинокий отпуск Цымбалюк-Романовской

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Пианистка проводит время в Сочи без своего верного спутника и возлюбленного — певца Прохора Шаляпина.

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Фото, видео : Instagram @vitalinaromanovskaya

Роман Виталины Цымбалюк-Романовской и Прохора Шаляпина не перестает будоражить общественность. За каждым поступком и словом пары в отношении друг друга пристально следят подписчики влюбленных в Instagram. Фолловеры замечают любую странность и то и дело бью тревогу. Вот и сейчас пользователей смутило то, что Виталина на всех фотографиях с отпуска позирует одна.

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Под одной из последних фотографий, на которой Цымбалюк-Романовская в ярко-красном купальнике стоит в море, пианистка решила все-таки развеять опасения поклонников. Артистка исправно ответила на все комментарии с вопросами о том, куда же подевался Шаляпин и все ли хорошо в их отношениях.

«Прохор уехал в Москву, уже работает. Смотрите прогноз погоды по телевизору», — объяснила женщина.

Однако поклонников заверения Виталины не успокоили. Возможно, потому что накануне, как сообщал ранее 5-tv.ru, Шаляпин опубликовал на своей странице интимное фото с Копенкиной прямо из ванной.

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