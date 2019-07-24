Бывший супруг Гвен Стефани не дает ей снова выйти замуж

, 8:45 96

Американская певица хочет обвенчаться с Блейком Шелтоном.

Фото : BlogNews.am

Американская певица 49-летняя Гвен Стефани оказалась в затруднительном положении. Солистка No Doubt собирается выйти замуж за певца Блейка Шелтона, но экс-супруг Гэвин Россдейл не дает ей этого сделать, сообщают 7дней.ru.

Стефани — католичка, она мечтает обвенчаться с Блейком в церкви. Однако католики не признают гражданских разводов. По этой причине Стефани составила петицию в Рим о том, чтобы ее прошлый брак признали недействительным.

Однако Гэвин Россдейл категорически отказался подписывать этот документ. Британский музыкант заявил, что такой шаг для него унизительный и оскорбительный, так как, если Гвен получит согласие от Папы Римского, это будет означать, что его брака со Стефани вовсе не существовало.

А у Гэвина остались от супружества с певицей не только грустные, но и радостные воспоминания.

Гороскоп на 24 июля: Козероги, хватайте удачу за хвост!

Гвен Стефани и Гэвин Россдейл познакомились в 1995 году, а в 2002 году сыграли свадьбу. У них родились трое сыновей. В 2015 году Гвен подала на развод, брак окончательно был расторгнут в апреле 2016 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что поклонники гадают, когда Кейт Миддлтон сообщит о четвертой беременности.

Читайте также

+18° Днём +19°
Ночью +12°
63.13
0.15 70.64
-0.01
Гороскоп на 24 июля: Козероги, хватайте удачу за хвост!

Последние новости

10:15
Дочь Владимира Винокура призналась, что слишком рано вышла замуж
10:04
Жители Сибири просят ввести режим чрезвычайной ситуации в регионе из-за лесных пожаров
9:53
Уэсли Снайпс рассказал, почему фанаты не увидят его в новом «Блэйде»
9:45
Надежность «Укртансгаза» вызвала сомнения у газовых трейдеров Европы
9:35
Какие песни россияне чаще всего ищут в Shazam — видео
9:24
Фото: Бузова поздравила тезок с именинами и провела православный ликбез

Сейчас читают

«Качок!» Фанаты восхитились фигурой 25-летней Анастасии Уколовой
«Шоу какой-то девочки»: Выступление Агилеры разочаровало Топалова и Тодоренко
«Что я сделала?» Зеленский отписался от супруги Мартиросяна в Instagram

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги