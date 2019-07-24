Бывший супруг Гвен Стефани не дает ей снова выйти замуж

Американская певица 49-летняя Гвен Стефани оказалась в затруднительном положении. Солистка No Doubt собирается выйти замуж за певца Блейка Шелтона, но экс-супруг Гэвин Россдейл не дает ей этого сделать, сообщают 7дней.ru.

Стефани — католичка, она мечтает обвенчаться с Блейком в церкви. Однако католики не признают гражданских разводов. По этой причине Стефани составила петицию в Рим о том, чтобы ее прошлый брак признали недействительным.

Однако Гэвин Россдейл категорически отказался подписывать этот документ. Британский музыкант заявил, что такой шаг для него унизительный и оскорбительный, так как, если Гвен получит согласие от Папы Римского, это будет означать, что его брака со Стефани вовсе не существовало.

А у Гэвина остались от супружества с певицей не только грустные, но и радостные воспоминания.

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Гвен Стефани и Гэвин Россдейл познакомились в 1995 году, а в 2002 году сыграли свадьбу. У них родились трое сыновей. В 2015 году Гвен подала на развод, брак окончательно был расторгнут в апреле 2016 года.

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