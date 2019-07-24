Жители Сибири просят ввести режим чрезвычайной ситуации в регионе из-за лесных пожаров

, 10:04 Эфирная новость 22

Только за последние сутки площадь лесных пожаров в Красноярском крае увеличилась на 100 тысяч гектаров, и достигла уже почти 850 тысяч.

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Фото, видео : 5-tv.ru, © РИА Новости/ Анна Огородник

Сибирь задыхается от удушливого смога. В Красноярском крае и Иркутской области горят леса. На сильный запах гари и нехватку воздуха уже жалуются жители Томской области, Хакасии, Кемерово, Новосибирска, Омска. Дымкой закрыто солнце в радиусе 700 километров от горящих районов. Десятки тысяч людей подписали петицию с требованием ввести режим чрезвычайной ситуации на всей территории Сибири.

Только за сутки площадь лесных пожаров в Красноярском крае увеличилась на 100 тысяч гектаров, и достигла уже почти 850 тысяч. Причина — небывало жаркая и сухая погода.

В Красноярске сегодня загорелась крупная лесопилка. Сухие опилки и древесина вспыхнули как порох. Площадь возгорания составила 900 квадратных метров. На тушение потребовалось несколько часов. Пострадавших нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что режим ЧС введен в четырех районах Оренбургской области. Причиной стали природные пожары, которые уже вплотную приближаются к населенным пунктам.

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