А в Финляндии роботы «захватили» общественный транспорт. В Хельсинки в эти дни тестируют машины будущего. По улицам столицы проходит обкатку беспилотный автобус.

Пассажирский транспорт без водителя — уже не фантастика, а реальность. Но все же, пока это лишь эксперимент.

Автобус рассчитан на восемь человек. Внутри не очень много места. Обязательное условие поездки — нужно пристегнуться.

Роман Ишмухаметов увидел, до чего доехал технический прогресс. Подробности в видеосюжете.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Финляндии прошел чемпионат по вязанию под музыку хэви-метал. В соревновании победили японские вязальщицы, а россиянки оказались в числе фаворитов.