Молодежный фестиваль «Экстрим Крым» собрал на черноморском побережье тысячи любителей адреналина

Тысячи любителей острых ощущений объединил в эти дни Международный молодежный фестиваль «Экстрим Крым». Уже шестое лето подряд они съезжаются на черноморское побережье за порцией адреналина и новыми открытиями.

Участники могут попробовать свои силы во многих экстремальных видах спорта: например, укротить морские волны на серфе или покорить горную вершину — каждый выбирает занятие по душе, здесь всему научат бесплатно. Рисковать пришлось даже корреспонденту МИЦ «Известия» в Крыму Мэри Бадунц.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что туристы в Крыму нашли записку, оставленную 40 лет назад жителем Омска. Письмо обнаружили в лесу под камнем.