«Анорексия уже»: фанаты обсуждают снимок экс-возлюбленной Тимати в Сочи

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати Алена Шишкова, которая родила артисту дочь Алису, поделилась с подписчиками в Instagram фотографией в красном купальнике. Судя по геолокации, модель сейчас находится в Сочи.
«Наряд» подчеркивает стройную фигуру девушки, однако фанаты решили, что Алена выглядит слишком худой. Об этом фолловеры написали в комментариях:
«Ужас! Так можно и кони двинуть. Анорексия уже»;
«Очень худая. Это красиво?»
«Красивая, но очень худая»;
«Об этот нос и скулы можно порезаться»;
«Раньше так нравилась, сейчас на скелет похожа и, наверно, думает, что классно ей», — написали юзеры.
Алена Шишкова на реплики пользователей в сети не отреагировала. Видимо, модели не до нападков хейтеров, она наслаждается отдыхом в Сочи.
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