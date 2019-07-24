«Анорексия уже»: фанаты обсуждают снимок экс-возлюбленной Тимати в Сочи

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати Алена Шишкова, которая родила артисту дочь Алису, поделилась с подписчиками в Instagram фотографией в красном купальнике. Судя по геолокации, модель сейчас находится в Сочи.

«Наряд» подчеркивает стройную фигуру девушки, однако фанаты решили, что Алена выглядит слишком худой. Об этом фолловеры написали в комментариях:

«Ужас! Так можно и кони двинуть. Анорексия уже»;

«Очень худая. Это красиво?»

«Красивая, но очень худая»;

«Об этот нос и скулы можно порезаться»;

«Раньше так нравилась, сейчас на скелет похожа и, наверно, думает, что классно ей», — написали юзеры.

Instagram @missalena.92