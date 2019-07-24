«Анорексия уже»: фанаты обсуждают снимок экс-возлюбленной Тимати в Сочи

, 11:59 Фото 2 328

Фотографию с черноморского курорта Алена Шишкова опубликовала в своем Instagram.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @missalena.92

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати Алена Шишкова, которая родила артисту дочь Алису, поделилась с подписчиками в Instagram фотографией в красном купальнике. Судя по геолокации, модель сейчас находится в Сочи.

«Наряд» подчеркивает стройную фигуру девушки, однако фанаты решили, что Алена выглядит слишком худой. Об этом фолловеры написали в комментариях:

«Ужас! Так можно и кони двинуть. Анорексия уже»;

«Очень худая. Это красиво?»

«Красивая, но очень худая»;

«Об этот нос и скулы можно порезаться»;

«Раньше так нравилась, сейчас на скелет похожа и, наверно, думает, что классно ей», — написали юзеры.

Instagram @missalena.92

Алена Шишкова на реплики пользователей в сети не отреагировала. Видимо, модели не до нападков хейтеров, она наслаждается отдыхом в Сочи.

«Готова мириться»: молодая жена Резо Гигинеишвили поделилась взглядами на успешный брак

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ратаковски похвасталась аппетитными формами в нижнем белье.

Читайте также

+21° Днём +20°
Ночью +12°
63.13
0.15 70.64
-0.01
Гороскоп на 24 июля: Козероги, хватайте удачу за хвост!

Последние новости

13:19
Таможенный сбор за посылки из-за рубежа может повыситься вдвое — Минфин РФ
13:05
55-летняя Кортни Кокс похвасталась красивой фигурой — видео
12:58
Звонок в скорую хотят приравнять к согласию на медицинскую помощь
12:46
Варнава устроила завтрак в стиле «Секса в большом городе» — видео
12:35
«Иран надо вовлекать в диалог» — Сергей Лавров о ситуации на Ближнем Востоке
12:27
«Знакомьтесь»: Екатерина Вуличенко официально представила сына фанатам

Сейчас читают

«Качок!» Фанаты восхитились фигурой 25-летней Анастасии Уколовой
«Шоу какой-то девочки»: Выступление Агилеры разочаровало Топалова и Тодоренко
Фото: Бузова поздравила тезок с именинами и провела православный ликбез

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги