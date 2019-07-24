«Вы никому не нужны»: Садальский обратился к россиянам с «добрыми» словами

Актер Стас Садальский придумал очередную провокацию для своих подписчиков в Instagram. На этот раз он решил «напомнить» пользователям, что они никому не нужны. Однако обращение придумал не сам, а взял цитату американского писателя Джека Кэнфилда, прослывшим «мотиватором».
«Никогда никого не слушайте, имейте свое мнение, свою голову, свои мысли и идеи, планы на жизнь. Не гонитесь ни за кем, только шаг навстречу, но не вдогонку. Вы никому не нужны. Это — жизнь. Никто за вас не будет строить ваше счастье», — написал артист.
Юзеры тут же «откликнулись» на обращение. По мнению большинства из них, Садальский напомнил им о важном. Некоторых из них цитата даже подтолкнула на дальнейшие философские рассуждения.
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