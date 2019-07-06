«Талант достоин Книги рекордов!» Садальский расхвалил шпагат Волочковой

Актер Станислав Садальский расхвалил фирменный шпагат Анастасии Волочковой, назвав его «достойным Книги рекордов Гиннесса». Об этом артист заявил в Instagram, прикрепив видео с акробатическими упражнениями бывшей балерины.

«Уверен, что больше такого идеального и сложного шпагата в России нет ни у кого, Волочкова свободно открывает ногами бутылку с минералкой, поэтому ее талант достоин Книги рекордов», — написал Садальский.

Подписчики актера уловили в данном посте иронию и «поддержали» его.

«Война стаканам. Мир рюмкам», — прокомментировал один из них.

«Конечно же. Шпагат уникальный, потому что только она удосужилась попасть на вашу страничку», — добавил другой.

«А Настенька тоже сказала „нет“ стакану? Или просто ролик сняла?» — не сдержался очередной юзер.

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