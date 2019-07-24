Советник президента Турции опроверг сообщения о смерти Эрдогана

Советник президента Турции Ясин Актай публично опроверг появившиеся в среду, 24 июля сообщения о смерти Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Эти новости не соответствуют действительности. Каждый год в это время, как правило, наш президент находится в отпуске», — цитирует Актая RT.

Он также отметил, что отсутствие турецкого лидера в информационном поле в этот период всякий раз создает почву для подобных спекуляций. По словам Актая, «армии троллей» в арабских соцсетях распространяют эти слухи.

Как сообщает ФАН, новости о кончине Реджепа Тайипа Эрдогана появились в израильских и арабских СМИ. Сообщалось, что президент Турции умер от сердечного приступа, который случился у него еще 21 июля.

Буквально три дня назад, как рассказывал 5-tv.ru, пресса «похоронила» президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, который ушел в отпуск с 15 июля.