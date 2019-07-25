Ученые заявили об ошибочности результатов исследования Туринской плащаницы

Группа исследователей из Франции и Италии обнаружила доказательства того, что датирование знаменитой Туринской плащаницы, проведенное в 1988 году при помощи радиоуглеродного анализа было ошибочным.

Как пишет интернет-портал Phys.org, тогда, ученые, получившие доступ к небольшому куску такни, в который, как утверждает церковь, было завернуто после распятия тело Иисуса Христа, датировали артефакт промежутком между 1260 и 1390 годами. Анализ проводили специалисты из Университета Аризоны в США, Федерального технологического института в Швейцарии и Оксфордского университета в Великобритании.

Однако публикации и открытому доступу к полным данным исследования воспротивился Ватикан. Тогда группа ученых подала в суд на Оксфордский университет, у которого эти данные были, и выиграла его. Изучив условия проведения и результаты тестов, специалисты заключили, что выводы 1988 года были некорректными, потому что анализу подверглась не вся плащаница, а только маленькие кусочки с краю.

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Есть мнение, что в средние века полотно по краям реставрировали монахини, пытаясь восстановить урон, нанесенный ему временем. А анализ как раз показал, что тестируемые образцы были неоднородными. Этот факт, по мнению ученых, лишает законной силы результаты исследования 1988 года. Они настаивают на проведении нового анализа — уже всей плащаницы, но для этого нужно, чтобы Ватикан снова предоставил доступ к реликвии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о другой группе ученых — из Италии и Великобритании, которая поставила эксперименты с обертыванием в льняную ткань манекена и добровольца.